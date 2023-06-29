Дело о мошенничестве подрядчика при строительстве томской школы направлено в суд

Прокуратура Томской области утвердила обвинительное заключение 53-летнему подрядчику по делу о мошенничестве при строительстве школы в селе Корнилово (ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в декабре 2019 года предприниматель заключил контракт с администрацией Томского района региона на строительство школы в рамках национального проекта «Образование».

«Вопреки условиям контракта, с целью хищения бюджетных средств при выполнении строительных работ по указанию фактического руководителя подрядной организацией использовался кирпич более низкого качества», – сообщает прокуратура Томской области.

Отмечается, что подрядчик представлял заказчику документы, содержащие заведомо ложные сведения об использовании предусмотренных контрактом строительных материалов. В результате мошеннических действий, согласно материалам дела, предприниматель похитил более 14 млн руб., которыми он распорядился по собственному усмотрению. В ходе предварительного следствия с обвиняемым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», в октябре 2022 года следователи задержали бывшего замгубернатора Томской области Евгений Паршуто по делу о злоупотреблении полномочиями при строительстве школы. Аналогичные обвинения выдвинуты против главы Томского района Александра Терещенко и заместителя начальника управления территориального развития администрации района Анастасии Елизаровой.

По версии следствия, в декабре 2019 года управление территориального развития администрации Томского района заключило с ООО «Спецмонтажстрой» муниципальный контракт на строительство Корниловской средней общеобразовательной школы на 200 мест за 325 млн руб. Привлеченное для строительного контроля ООО «Строительная лаборатория» в 2020 году выявило множество отклонений от проекта и направило в «Спецстроймонтаж» больше 20 предписаний об устранении нарушений. Однако, по данным СКР, подрядчик их не устранил.

Правоохранители считают, что Евгений Паршуто знал о выявленных нарушениях, но дал начальнику госинспекции строительного надзора указание вернуть документы проверки, препятствующие оплате выполненных работ, а главе департамента строительства и архитектуры Томской области поручил подготовить соглашение о расторжении контракта со «Строительной лабораторией». Кроме того, по версии СКР, именно по указанию Евгения Паршуто замглавы района, несмотря на нарушения, принял и оплатил подрядчику работы на 14 млн руб. – в эту сумму оценен имущественный ущерб, причиненный бюджету района. По данным прокуратуры, уголовное дело подрядчика направлено в Ленинский райсуд Томска.

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Лолита Белова