В Оренбурге адвокаты региональной коллегии обвиняются в мошенничестве

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении двух адвокатов Оренбургской областной коллегии адвокатов и 38-летней местной жительницы. В зависимости от роли каждого им вменяется мошенничество группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и покушение на него в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

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По версии следствия, обвиняемые с апреля 2019 по апрель 2021 года обманули жительницу Оренбурга и похитили у нее более десяти млн руб. Для этого они сообщили потерпевшей заведомо ложные сведения о том, что требуются деньги «для решения вопросов в пользу ее сына, отбывающего наказание в исправительном учреждении по приговору суда».

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Собрана достаточная доказательственная база.

Ранее жительница Соль-Илецка была осуждена за мошенничество с жильем. Суд признал ее виновной и приговорил к четырем годам колонии общего режима со штрафом на сумму 30 тыс. руб.

Георгий Портнов