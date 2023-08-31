Аукцион по ремонту подземного перехода в Ижевске не состоялся из-за отсутствия участников

Аукцион по определению подрядчика для капитального ремонта подземного перехода в районе перекрестка улиц Кирова и М. Горького в Ижевске не состоялся. Причиной стало отсутствие заявок на участие. Соответствующая информация представлена на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Напомним, начальная цена контракта составляла 31 млн руб. Впервые о планах по ремонту объекта стало известно в сентябре 2021 года. Проектную документацию должны были составить к октябрю, а начать работы в 2022 году.

Напомним, ранее власти Ижевска расторгли контракт на ремонт подземного перехода около УдГУ после нарушения сроков выполнения работ по причине «пьянства рабочих» и невозможности закупить необходимые ограждения. Казанского подрядчика «Марстрой», сорвавшего сроки капремонта, включат в реестр недобросовестных поставщиков.

Подробнее читайте в материале «Иск из-под земли достанут».