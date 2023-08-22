Подрядчика «Марстрой» внесли в реестр недобросовестных после ремонта перехода около УдГУ в Ижевске

Казанского подрядчика «Марстрой», сорвавшего сроки капремонта подземного перехода около Удмуртского государственного университета в Ижевске, включат в реестр недобросовестных поставщиков. Соответствующее решение приняло УФАС по республике, рассказал во «ВКонтакте» врио главы города Владимир Гуляев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Решение направят в адрес сторон в течение трех рабочих дней. Для подрядчика это означает запрет на участие в торгах для государственных и муниципальных нужд в течение двух лет.

Как рассказал господин Гуляев, в ближайшее время планируется объявить новые торги на завершение реконструкции перехода.

Напомним, власти Ижевска расторгли контракт на ремонт подземного перехода после нарушения сроков выполнения работ по причине «пьянства рабочих» и невозможности закупить необходимые ограждения. Капитальный ремонт объекта начали в июле 2022 года и планировали завершить в августе. Однако работы переносили, а договоры с подрядчиками расторгали. В январе 2023 года служба благоустройства и дорожного хозяйства вновь открыла аукцион на проведение капремонта. Единственным участником стала компания из Казани «Марстрой». Завершить ремонт планировалось к началу учебных занятий.

Подробнее читайте в материале «Иск из-под земли достанут».