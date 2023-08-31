Власти Петербурга рассчитывают заработать на платной парковке в 2024 году 5,5 млрд рублей

Предполагается, что в 2024 году пользователи платной парковки в Петербурге оплатят ее на сумму 3,4 млрд рублей. Еще 2 млрд руб. должны составить штрафы от нарушителей. Такие расчеты в ходе нулевых слушаний городского бюджета 31 августа представили в комитете по транспорту Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на представителей комтранса, в 2023 году прогнозы составляют 2,5 млрд и 1,5 млрд соответственно (плюс более 200 млн за счет оплаты различных разрешений). Рост в следующем году чиновники связывают с расширением зоны платной парковки, в том числе на Василеостровский район и Крестовский остров.

Ранее в Смольном подсчитали, что платная парковка снизила транспортную перегруженность в Петербурге на 4,3%.

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