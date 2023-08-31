Смольный: платная парковка снизила транспортную перегруженность в Петербурге на 4,3%

Власти Санкт-Петербурга фиксируют снижение транспортной перегруженности городских дорог после расширения зоны платной парковки. По всей зоне в июле 2023 года по сравнению с июлем 2022 года она снизилась почти на 8,5%, сообщили в Смольном.

При этом в Центральной планировочной зоне, по данным комитета по транспорту Петербурга, этот показатель снизился на 4,5%, в районах жилой и общественной застройки — на 3,7%, в районах пригородной зоны — почти на 21%. В целом по Петербургу снижение показателя перегруженности составило около 4,3%, подсчитали в комтрансе.

Кроме этого, на территории всей платной парковки в Петербурге в период с 08:00 до 20:00 уровень средней задержки движения транспортных средств снизился на 3,7 %. По магистральным улицам на территории платного парковочного пространства данный показатель достиг 6,1%, в Петроградском районе — до 10%, в Центральной планировочной зоне — 3,2%.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что комитет по тарифам Петербурга установил стоимость поминутной оплаты в зоне платной парковки в городе. Со второго часа одна минута парковки для транспортных средств категорий А и М будет стоить 0,65 рубля, категории В — 1,67 рубля, для других категорий — 3,30 рубля.

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