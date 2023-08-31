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Водителя мусоровоза в Удмуртии будут судить за смертельное ДТП с ребенком

В Удмуртии перед судом предстанет 44-летний житель Вавожского района. Мужчину обвиняют в нарушении ПДД, в результате чего погиб ребенок (ч. 3 ст. 264 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Фото: пресс-служба прокуратуры Удмуртии

Фото: пресс-служба прокуратуры Удмуртии

Трагедия произошла 21 июня. По данным следствия, водитель мусоровоза двигался по улице Победы в селе Вавож, однако при повороте наехал задним колесом на 13-летнего велосипедиста. В результате полученных травм ребенок скончался на месте аварии.

Уголовное дело передали в Увинский районный суд.

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