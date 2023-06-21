Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 14:31

Водитель грузовика в селе Вавож в Удмуртии насмерть задавил 13-летнего велосипедиста

Прокуратура проводит проверку по факту аварии в селе Вавож, где водитель грузовика «МАЗ» насмерть сбил 13-летнего мальчика. Как сообщает пресс-служба надзорного органа Удмуртии, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Фото: пресс-служба прокуратуры Удмуртии

Фото: пресс-служба прокуратуры Удмуртии

В настоящее время известно, что 44-летний водитель грузовика двигался по улице Победы к месту сбора твердых коммунальных отходов. Однако при повороте направо автомобиль задним колесом наехал на двигавшегося по улице 13-летнего велосипедиста. Ребенок скончался на месте от полученных травм.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...