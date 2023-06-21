Водитель грузовика в селе Вавож в Удмуртии насмерть задавил 13-летнего велосипедиста

Прокуратура проводит проверку по факту аварии в селе Вавож, где водитель грузовика «МАЗ» насмерть сбил 13-летнего мальчика. Как сообщает пресс-служба надзорного органа Удмуртии, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Удмуртии Фото: пресс-служба прокуратуры Удмуртии

В настоящее время известно, что 44-летний водитель грузовика двигался по улице Победы к месту сбора твердых коммунальных отходов. Однако при повороте направо автомобиль задним колесом наехал на двигавшегося по улице 13-летнего велосипедиста. Ребенок скончался на месте от полученных травм.