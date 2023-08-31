«Царь остался доволен и заказал 50 субмарин»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, чем изобретатель покорил Александра III.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Витольд Муратов / Wikimedia Фото: Витольд Муратов / Wikimedia

В окрестности Санкт-Петербурга отправляемся сегодня — в Гатчину, к памятнику первой в России подводной лодке. Именно здесь на Серебряном озере в 1881 году демонстрировал свою субмарину Александру III изобретатель Стефан Карлович Джевецкий. Хотя подводные лодки создавались и раньше, еще при Петре I.

В 1718 году русский плотник Ефим Прокопьевич Никонов написал государю, что мог бы построить «потаенное судно», которое будет плавать под водой и уничтожать любые вражеские корабли с пушками. Первое испытание чуть не закончилось трагедией: лодка, скорее даже бочка ударилась о дно, проломила борт, и Никонов едва не утонул. Но Петр поддержал конструктора и велел изобретать дальше. И только после смерти самодержца плотника сослали работать на верфь…

Были, конечно, еще попытки создать в России подводный военный аппарат. Все они продвигали идею, но вряд ли их можно назвать полностью успешными… Джевецкий с детства перечитывал Жюля Верна и был одержим изобретениями. Он учился в Париже в Центральной школе искусств и мануфактур — в ней же постигали азы науки Андре Мишлен, будущий основатель компании, Арман Пежо, создатель автомобильной марки, промышленники, инженеры. Сокурсником Стефана был Гюстав Эйфель, будущий автор знаменитой башни. С ним Джевецкий был дружен, они долго сотрудничали...

Однако вернемся в Гатчину. Царь с царицей сели в лодку и вышли на средину кристально чистого озера. Прозрачная вода позволяла им наблюдать почти все подводные маневры Джевецкого. Иногда он проходил прямо под шлюпкой. Наконец, венценосная чета причалила обратно к пристани. Рядом пришвартовалась и подводная лодка.

Джевецкий открыл горловину, вылез с огромным букетом цветов и вручил их императрице. Это были орхидеи, которые Мария Федоровна обожала. Царь остался доволен. «Представляю, сколько хлопот может доставить эта посудина врагу»,— сказал он и заказал Джевецкому 50 субмарин с распоряжением выплатить ему 100 тыс. руб. Вот что значит грамотная презентация.