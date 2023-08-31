В Самарской области за неделю подорожали огурцы, бананы и маргарин

Цены на ряд товаров и услуг изменились в Самарской области за неделю. В частности, за минувшие семь дней в регионе подорожали свежие огурцы (на 4,5%; 86 руб. за один кг), бананы (на 3,5%; 98,2 руб. за один кг), маргарин (на 2,1%; 220,8 руб. за один кг). Об этом сообщает Самарастат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Также за указанный период в области выросли цены на творог (на 1,2%; 361,8 руб. за один кг). Одновременно с этим в регионе за это время подешевели свежая белокочанная капуста (на 14,4%; 37,7 руб. за один кг), репчатый лук (на 13,3%; 32,1 руб. за один кг) и свежие помидоры (на 8,5%; 84 руб. за один кг).

Ранее стало известно о том, что годовая инфляция в Самарской области в июне 2023 года по сравнению с показателем в мае увеличилась на 0,85 п.п., до 4,08%. Показатель региона в очередной раз оказался выше аналогичных значений в Приволжском федеральном округе (2,70%) и России в целом (3,25%).

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Инфляцию задели санкции».

Георгий Портнов