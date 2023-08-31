«Чек Индекс»: в Москве вырос спрос на черную икру

По итогам первого полугодия 2023 года в Москве и Московской области вырос спрос на черную икру — число покупок увеличилось на 11%, следует из анализа ресурса «Чек Индекс», который приводит РБК. Однако в целом по России продажи черной икры в январе—июне текущего года снизились на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

За первые шесть месяцев текущего года жители Москвы потратили на черную икру на 19% больше, чем в 2022 году. При этом в столице и Подмосковье увеличился и средний чек покупки черной икры. Он составил 8,2 тыс. руб., или на 8% больше, чем годом ранее.

Однако в целом по России число покупок черной икры в январе—июне оказалось на 5% ниже уровня 2022-го. Продажи в денежном выражении выросли на 2%. Средний чек за одну покупку в регионах вырос на 7%. На покупку осетровой икры жители регионов в среднем тратили 2,4 тыс. руб.

Аналитики «Чек Индекса» отмечают, что о сохраняющемся интересе жителей России к черной икре свидетельствуют растущие продажи ее заменителей, сделанных из водорослей, рыбьего жира и желатина. По данным «Чек Индекса», за первые шесть месяцев 2023-го число покупок заменителей икры в целом по России выросло на 8%, в Москве и Подмосковье — 14%. Средний чек на покупки имитированной осетровой икры составлял 320 руб. по России (+10% к цене прошлого года) и 352 руб. в Московской области (+11%).

К августу 2023 года цены на рыбную продукцию достигли максимальных за последние годы уровней. При этом эксперты прогнозируют, что икра скоро может подешеветь на треть из-за рекордного вылова лосося на Дальнем Востоке. К середине августа рыболовам удалось добыть 500 тонн рыбы, фактически выполнив план по улову.

О том, как большой объем добытой рыбы скажется на стоимости продукции, — в материале «Ъ FM» «Икра наметалась на дисконт».

Милена Костерева