В Ярославле вновь сели три самолета, летевшие в Москву

Ярославский аэропорт «Туношна» в качестве запасного аэродрома принял три рейса, летевших в Москву. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Ъ» сообщает, что в столичных аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово действовали ограничения на вылет и прилет самолетов из-за атаки беспилотника. Ограничения действовали с 5:21 до 9:02 31 августа.

Как пояснил глава Ярославской области Михаил Евраев, в Ярославле сели рейсы Норильск-Москва, Нижневартовск- Москва, Грозный — Москва. На настоящий момент все три самолета отправились в Москву.

Неделю назад аэропорт Туношна также принимал три самолета, направлявшихся в Москву, из-за обнаружения в Московской области беспилотников.

Алла Чижова