В Ярославле сели три летевших в Москву самолета

Ярославский аэропорт Туношна принял три самолета, летевших в Москву, из-за обнаружения в Московской области беспилотников. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе регионального департамента транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сегодня утром Минобороны РФ сообщило об отражении атак двух беспилотников в Московской области. Первый беспилотник сбили утром в районе 6:50, второй уничтожили в 8:15. Из-за обнаружения беспилотников временно ограничивали прием и вылет рейсов столичные аэропорты Домодедово и Внуково, сообщает «Ъ».

По состоянию на 9 утра, в аэропорту «Туношна» сели три самолета компании «Аэрофлот», перенаправленные из московского авиаузла.

«В общей сложности на их борту находилось 428 пассажиров. Самолеты следовали с востока России в аэропорт «Шереметьево». Воздушные суда приняты, обслужены, заправлены топливом. Сейчас все самолеты вылетели обратно»,— уточнили в дептрансе.

Алла Чижова