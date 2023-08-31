Bloomberg: Казахстан ищет альтернативы экспортному нефтепроводу в обход РФ

Казахстан активно приобретает танкеры для перевозки своей нефти через Каспийское и Черное моря, сообщает агентство Bloomberg. Информацию журналистам подтвердили в казахстанской нефтегазовой компании «КазМунайГаз».

Агентство считает массовое приобретение танкеров признаком того, что страна, являющаяся крупнейшим производителем нефти в Центральной Азии, ищет альтернативу своему основному экспортному трубопроводу через Россию.

Подразделение «КазМунайГаза» уже приобрело два танкера дедвейтом 8 тыс. т каждый для перевозки нефти через Каспийское море, сообщил заместитель министра энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов. По его словам, для работы в Черном море планируется приобрести еще два судна дедвейтом 80 тыс. т каждое.

«Власти Казахстана и руководство крупнейших госкомпаний страны изучает альтернативные варианты маршрутов доставки нефти. Это делается, несмотря на то, что Каспийский трубопроводный консорциум, проходящий через Россию, остается наиболее выгодным маршрутом для экспорта нефти из страны»,— полагают опрошенные Bloomberg эксперты.

18 августа стало известно, что Казахстан может отказаться от черноморского экспорта нефти из-за атак вооруженных сил Украины на Новороссийск. Ожидается, что компания «КазТрансОйл» может перенаправить свои объемы нефти в балтийский порт Усть-Луга (Ленинградская область) из черноморских портов «в связи с военными рисками в регионе».

Александр Кислов