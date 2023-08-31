«Россети Тюмень» направили более 2 млн рублей на повышение надежности электроснабжения нефтяного месторождения в Югре

«Россети Тюмень» провели плановый ремонт высоковольтной подстанции «Чупальская» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Центр питания участвует в электроснабжении одноименного месторождения, разработку которого ведет «Роснефть». На повышение надежности электросетевой инфраструктуры нефтепромысла энергокомпания направила более 2 млн рублей.



На подстанции 110 кВ «Чупальская» энергетики заменили 22 кабельных ввода линий электропередачи в ячейки 35 кВ. Специалисты смонтировали почти 300 метров гибкого кабеля массой около тонны. Новый провод с оболочкой из термостойкого полимера способен выдерживать суровые югорские зимы с температурой воздуха до минус 50 градусов. Подача электричества нефтегазовому объекту во время ремонта осуществлялась по резервной схеме.

Ремонт крупного питающего центра проведен в рамках производственной программы «Россети Тюмень», которая направлена на подготовку электросетевого комплекса ХМАО-Югры к предстоящему отопительному сезону. Всего в 2023 году на техническое обслуживание энергообъектов в главном нефтедобывающем регионе России компания направит 2,1 млрд рублей.

АО «Россети Тюмень»