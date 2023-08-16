Сотрудник самарского УКС оплатил штраф за нарушения на торгах

Начальник отдела организации конкурсных процедур Управления капитального строительства Самарской области уплатил штраф, который наложило на него Самарское УФАС. Санкции были применены в отношении чиновника за нарушения п.1 ч.1 ст. 33 Закона о контрактной системе, сообщает антимонопольная служба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее в региональное УФАС поступила жалоба на действия УКС от ООО «РБГ – Групп». Она касалась проведения аукциона на поставку и монтаж облучателей-рециркуляторов для оснащения детского отделения пятой самарской психиатрической больницы в Промышленном районе.

В техзадании к закупке были указаны требования к товару, которым может соответствовать продукция только одного производителя. В связи с этим контрольный орган обязал ответственное лицо выплатить штраф. Чиновник уплатил половину наложенной на него суммы в течение 20 дней со дня вынесения представления.

Георгий Портнов