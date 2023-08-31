Минсельхоз РФ примет меры для урегулирования цен топлива на Ставрополье

Вопрос нехватки топлива для завершения уборочной и начала посевной компании в ряде аграрных регионов России обсудили в Минсельхозе России в рамках очередного заседания Оперативного штаба под председательством главы ведомства Дмитрия Патрушева. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Несмотря на то, что российские аграрии намолотили уже 105 млн т зерновых, в некоторых аграрных регионах, в частности в Ставропольском крае и Краснодарском крае наблюдается нехватка горюче-смазочных материалов. К августу 2023 года рост цен на нефтепродукты в регионах составил 13% относительно аналогичного периода прошлого года. При этом, запасы топлива на Ставрополье, Кубани и в Крыму низкие.

«Дмитрий Патрушев отметил необходимость принятия исчерпывающих мер для завершения сбора зерновых в оптимальные агротехнические сроки и контроля озимого сева»,— отмечает пресс-служба Минсельхоза РФ.

Ранее сообщалось, что депутаты краевой Думы Ставрополья направили в правительство России обращение с просьбой об урегулирования ситуации с нехваткой топлива на региональных нефтебазах. В обращении было указано, что в наличии на заправках региона имеется 41,8 тыс. т дизельного топлива и 4,2 тыс. т бензина, что составляет 43% и 49,4% соответственно от потребностей аграриев для завершения уборки и подготовки к осеннему севу. Также отмечалось, что стоимость цен на дизельное топливо с начала июня выросла на 26,5% — до 72,4 тыс. руб. за 1 т.

Анастасия Назарова