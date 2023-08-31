Ирина Макарычева покидает пост советника главы Удмуртии

Советник главы Удмуртии Ирина Макарычева покидает пост. Об этом она рассказала «Ъ-Удмуртия». По ее словам, решение принято в связи с переездом в другой регион.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Макарычева, vk.com Фото: Ирина Макарычева, vk.com

«У меня тяжело болеет отец, требуется уход за ним, так что можно сказать, что ухожу по семейным обстоятельствам»,— пояснила госпожа Макарычева.

Ирина Макарычева была назначена советником главы Удмуртии в июне 2019 года, до этого она была внештатным советником председателя правительства республики. В администрации главы и правительства она курировала кадровую политику, впервые она была представлена в 2018 году в качестве HR-директора правительства. Тогда она занималась организацией управленческого конкурса «Команда Удмуртии», направленного на формирование кадрового резерва органов власти региона.

Все важнейшие новости Ижевска и Удмуртии читайте в нашем Telegram-канале