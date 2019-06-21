Ирина Макарычева станет советником главы Удмуртии

Внештатный советник председателя правительства Удмуртии по вопросам кадровой политики Ирина Макарычева назначена советником главы республики. Она также будет курировать вопросы кадровой политики. Об этом говорится в сегодняшнем указе главы региона Александра Бречалова, опубликованном на официальном сайте правительства.

К своим обязанностям она приступит с 1 июля на срок полномочий руководителя республики.

Госпожа Макарычева ранее участвовала в организации и проведении конкурса управленческих кадров «Команда Удмуртии».