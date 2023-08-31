Суд оставил в силе решение УФАС о сговоре при стройке дороги в ЖК «Новая Самара»

Оставлено в силе решение Самарского УФАС о нарушении Закона о защите конкуренции при строительстве дороги в микрорайоне «Новая Самара». Постановление вынес региональный арбитраж. Об этом сообщает контрольный орган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В апреле 2021 года Самарское УФАС России признало факт нарушения ст. 16 Закона о защите конкуренции в действиях ООО «Финстрой», АО «Дирекция объектов реконструкции и строительства» (АО «ДОРИС») и департамента градостроительства Самары. Оно выразилось в заключении соглашения, которое ограничило конкуренцию. В связи с этим было возбуждено дело.

Основанием для его возбуждения и рассмотрения стали материалы прокуратуры Самары о строительстве работ в Красноглинском районе города на 23 км Московского шоссе до проведения открытого аукциона. По данным ведомства, ООО «Финстрой» заранее спроектировало строительство дороги в жилом квартале, заключило договор генерального подряда с АО «ДОРИС» и передало проектно-сметную документацию в департамент градостроительства.

На основе указанных материалов было подготовлено техническое задание для аукциона. Начальная цена контракта составила более 181 млн руб.

После начала аукциона заявка на участие в торгах поступила только от АО «Дорис». С указанной компанией и был заключен договор.

Ранее начальник отдела организации конкурсных процедур Управления капитального строительства Самарской области уплатил штраф, который наложило на него Самарское УФАС. Санкции были применены в отношении чиновника за нарушения п.1 ч.1 ст. 33 Закона о контрактной системе.

Георгий Портнов