Мошенники стали врать о просроченных сим-картах для получения кодов доступа

Мошенники придумали новую легенду для получения кодов доступа к личным кабинетам абонентов операторов связи. Они рассказывают о том, что сим-карта скоро будет просрочена и просят продиктовать отправленный код. О новой легенде рассказала платформа «Мышеловка», Центробанку известно о такой схеме мошенничества.

Куратор «Мышеловки» Алла Храпунова рассказала «Известиям», что злоумышленники после получения кода доступа к личному кабинету абонента делают переадресацию звонков и СМС на другой номер или виртуальный дубликат сим-карты. Это позволяет входить в личный кабинет на сайте кредитной организации, так как сообщения с кодами доступа приходят к злоумышленникам.

В «Мышеловку» обращались граждане, которые сообщали о получении мошенниками доступа к личным кабинетам в приложениях банков, однако в проекте не исключают, что таким образом совершались попытки обойти и авторизацию портала госуслуг или соцсетей. В «Мышеловке» отмечают, что правдоподобность легенды связана с тем, что Роскомнадзор недавно сообщал о выявлении 9 млн сим-карт с неактуальными персональными данными, которые могут быть заблокированы.

Центробанк считает, что бороться с этой схемой мошенничества можно путем принятием закона о возможности проверки финансовыми организациями сведений об абоненте с использованием баз данных операторов связи. Сейчас такую схему используют некоторые банки, принятие закона позволит расширить практику на все кредитные организации.

О росте числа мошеннических операций в РФ — в материале «Ъ» «Мошенники берут количеством».

Леонид Уварчев