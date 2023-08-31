Золотая медаль добавит пять баллов к результатам ЕГЭ, серебряная — три. Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал о том, как изменится российское образование в новом учебном году. В частности, по его словам, в школы и вузы возвращается единая система обучения. Руководитель ведомства также ответил на критику в связи с якобы сокращением внимания к классике русской литературы Золотого века. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе, в свою очередь, традиционно опасается перегибов и казенного подхода к проблеме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Сергеевич Кравцов дал интервью федеральным средствам массовой информации, в том числе в связи с развернутой атакой недоброжелателей на его ведомство. Среди острых тем — якобы дискриминация в учебном процессе Золотого века русской литературы в целом и Александра Сергеевича Пушкина в частности.

Мы подробно говорили об этом, так что пересказывать не будем. Есть смысл осветить проблему в целом, чтобы каждый российский гражданин понимал и трезво оценивал происходящие за окном события.

По словам господина Кравцова, либералы в девяностые и последующие годы разрушили советское образование. При этом новое российское, по сути дела, пустили на самотек практически без какого-либо контроля.

Вот тебе, учитель, набор учебников, разных методичек и рекомендаций, как и что детям рассказывать. Но тем не менее создавай, придумывай, твори свой собственный учебный план.

Главное — чтобы ученик знаний набирался и сдавал государственные экзамены на положительную оценку. А затем после получения необходимого интеллектуального багажа он бы отправлялся в добрый путь, ведь все дороги перед ним открыты.

Так вот, теперь с этим безобразием покончено. В российскую школу возвращается государство с единой системой образования и одним утвержденным учебником по каждому предмету, без всякого там выбора. Кроме того, возвращается еще и воспитание на основе высоких нравственных и иных патриотических традиционных ценностей.

Почему? Потому что молодого человека мало обучить, его нужно еще и защитить, в том числе от западного, либерального воздействия, похабщины всякой и прочего негатива, чтобы подкован он был идеологически и смог бы в случае чего жесткий отпор дать разным там провокаторам.

Более того, не только государство должно ученика защищать, но и школьник впоследствии обязан стать его (государства) защитником. Поэтому возвращается еще и начальная военная подготовка, да не просто, а с учетом многочисленных современных реалий, чтобы учащийся смог и беспилотником управлять, и другими похожими современными мудреными устройствами. А как же, XXI век на дворе, так что меняется наша школа.

Теперь к вопросу о Пушкине, куда же без него? Найдется ли для великого поэта и всех остальных классиков, да и не только для них, достаточно времени в столь обширной, насыщенной учебной программе? Не хочется ведь, чтобы про «наше все» одной строчкой обошлись.

Идеологически подкованный гражданин, по идее, должен быть грамотным, иначе не сможет он должный отпор врагу дать.

Вот, например, беспилотник — механизм сложный, так просто в нем и не разберешься, здесь знания нужны и умения всякие. А если их нет, то не полетит «птичка», или полетит, да не туда. А ведь спросят потом: как допустили? Всего ведь на врагов не спишешь, отвечать придется за недочеты.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".