Депутата гордумы Ульяновска отправили в СИЗО

В среду вечером Ленинский районный суд Ульяновска удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения депутату ульяновской гордумы Сергею Гулькину и своим решением определил меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», депутат гордумы Ульяновска, председатель комитета по взаимодействию с правоохранительными органами и общественному порядку Сергей Гулькин задержан сотрудниками УФСБ и регионального управления СКР по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере. Ему было предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере — свыше миллиона рублей (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Депутат свою вину не признает.

В суде стало известно, что по этому же уголовному делу также был задержан и депутат Ишеевского городского поселения, член «Единой России», предприниматель Руслан Кутуев (владелец ООО «Ситистрой» и ООО «Симбирск глобал». По данным следствия, обвиняемые регулярно получали взятки от владельца кальянной Елены Апариной (ООО «Оз концепт») за непроведение проверок надзорными органами. Средства якобы шли неизвестным сотрудникам полиции. За период с января 2020 года по 2023 год депутаты получили около 1,3 млн руб.

Решением суда Сергею Гулькину определен срок содержания под стражей до 28 октября.

Андрей Васильев, Ульяновск