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Коммерсантъ FM
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В ЮАР 56 человек погибли, 43 пострадали при пожаре

В центре крупнейшего города ЮАР Йоханнесбурга произошел пожар в пятиэтажном доме. Как минимум 56 человек погибли, 43 пострадали, сообщил представитель Службы по чрезвычайным ситуациям Роберт Мулаудзи.

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Фото: Reuters / Siphiwe Sibeko

Фото: Reuters / Shiraaz Mohamed

Фото: Reuters / Shiraaz Mohamed

Фото: Reuters / Shiraaz Mohamed

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Фото: Reuters / Siphiwe Sibeko

Фото: Reuters / Shiraaz Mohamed

Фото: Reuters / Shiraaz Mohamed

Фото: Reuters / Shiraaz Mohamed

По словам представителя ведомства, пожар произошел в «неформальном поселении», в котором проживали бездомные. Это затрудняет поисковую операцию. По данным очевидцев, в здании могли проживать около 200 человек, передает AP.

Выжившие получили легкие травмы. В сгоревшем здании могут находиться еще люди, отметил господин Мулаудзи. Среди погибших есть как минимум один ребенок.

Пожар произошел около 1:30 по местному времени (2:30 по московскому). Пожарные эвакуировали людей по прибытии. Все пострадавшие были госпитализированы. Предварительные причины возгорания не уточнялись. Власти сообщили, что пожар в основном потушен, однако из окон до сих пор идет дым.

Леонид Уварчев

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