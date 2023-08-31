Матч «Сочи» — «Спартак» могут перенести в Краснодар из-за качества стадиона «Фишт»

Матч футбольных клубов «Сочи и «Спартак» могут перенести в Краснодар из-за плохого качества поля на стадионе «Фишт». Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на гендиректора курортного клуба Дмитрия Рубашко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт стадиона Фото: сайт стадиона

Он подтвердил, что есть вероятность переноса матча. По его словам, необходимость улучшения поля очевидна. Дмитрий Рубашко отметил, что клуб хочет играть лучше и быстрее, чтобы мяч хорошо ходил.

30 августа матч 3-го тура группы А Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским ЦСКА и «Сочи» завершился вничью. В серии пенальти выиграли гости со счетом 5:4.

Встреча «Сочи» и «Спартака» должна пройти 16 сентября в рамках 8-го тура РПЛ. Ранее о возможном переносе матча сообщали в Российской Премьер-Лиге (РПЛ). Однако не было известно, куда могут перенести игру.

По словам руководителя стадиона «Фишт» Вениамина Богомолова, при строительстве объекта в России еще не было опыта укладки полей в субтропическом климате. В августе почва прогревается до +30 градусов, что не дает корневой системе стабилизироваться.

Татьяна Ручкина

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