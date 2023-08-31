Ярославским бюджетникам и сотрудникам госучреждений повысили зарплату

С 1 августа в Ярославской области зарплата работников бюджетной сферы вырастет на 10%. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев. Увеличатся выплаты врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, педагогическим работникам в школах, детских садах, учреждениях дополнительного образования, преподавателям в техникумах, колледжах и лицеях, работникам культуры и социальным работникам.

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Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Учитель у доски

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Заработная плата вырастет у более чем 100 тыс. бюджетников. Также на 5% повышена зарплата сотрудникам государственных учреждений, количество которых составляет еще 43 тыс. человек. Аналогичный рост ждет и сотрудников муниципальных учреждений, для этого местным властям будут выделены субсидии из областного бюджета.

Затраты на рост зарплат составят не менее 1,3 млрд из бюджета Ярославской области. «Ъ-Ярославль» сообщал, что в первом полугодии 2023 года средняя заработная плата в регионе выросла на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 51 453 руб.

Антон Голицын