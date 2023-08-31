Сафиуллин и Аванесян вылетели со второго круга US Open

Российские теннисисты Роман Сафиуллин и Элина Аванесян проиграли во втором круге US Open в одиночном разряде. Сафиуллин уступил Томми Полу из США со счетом 6:3, 6:2, 2:6, 4:6, 3:6, Аванесян — Елене Остапенко из Латвии со счетом 3:6, 7:5, 5:7.

26-летний Сафиуллин занимает 60-е место в рейтинге ATP, 20-летняя Аванесян — 66-е место в рейтинге WTA. Они не побеждали на турнирах, проходящих под эгидой этих ассоциаций. Сафиуллин в 2015 году выиграл турнир Большого шлема среди юниоров.

US Open — заключительный турнир Большого шлема в сезоне. Проходит в Нью-Йорке на покрытии «хард».

Леонид Уварчев