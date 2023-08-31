ТОФ направился в порт Зарубино для эвакуации жителей затопленных районов

Силы Тихоокеанского флота отправились в район помощи пострадавшим от наводнений в Приморье. В составе: большой десантный отряд ГС-84, ПЖК-1514, ВМ-20, РБ-404, сообщила администрация Хасанского округа в Telegram-канале.

За один переход из порта Зарубино, откуда будут эвакуировать людей, во Владивосток отряд кораблей может перевезти около 700 человек и 40 единиц транспорта. Ранее с просьбой об эвакуации жителей с затопленных районов обращался губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

30 августа на фоне сообщений о повышении уровня воды в реках Раздольная и Раковка объявили эвакуацию жителей в Уссурийске. К ночи 31 августа было перевезено 46 человек. 16 из них находятся в пунктах временного размещения, остальные — у родственников.

С 25 августа в Приморье действует режим чрезвычайной ситуации в связи с наводнениями после ливневых дождей. Во Владивостоке за 29–30 августа выпало 182 мм осадков, в Хасанском районе — 206 мм. В селе Барабаш Хасанского района подтоплено около 200 домов. Всего в регионе более трех десятков сел отрезаны от транспортного сообщения. Ущерб от наводнений в регионе предварительно оценивается в 7 млрд руб.

Лусине Баласян