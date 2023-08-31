Власти обсуждают запрет на рекламу непрошедшего классификацию жилья для туристов

Минэкономики предложило рассмотреть вопрос о введении запрета для агрегаторов рекламы и продажи туристического жилья, которое не прошло обязательную классификацию. Как сообщил источник РБК, инициатива была предложена на стратегической сессии по развитию туризма 29 августа отельерами и Российским союзом туриндустрии.

В материалах, которые приводит РБК, говорится, об «обязательной классификации всех видов средств размещения с повышением ее эффективности», а также «запрет на рекламу и продажу агрегаторами неклассифицированных средств размещения».

Классификация туристического жилья предполагает присвоение «звезд» в соответствии с состоянием номеров, оценкой персонала и обслуживания. С 1 января 2022 года, согласно поправкам в закон «Об основах туристской деятельности», классификацию должны проходить все отели. При этом он не регулирует работу других видов туристического жилья, включая гостевые дома и мини-отели.

Лусине Баласян