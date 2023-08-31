Число отрезанных от дорог населенных пунктов в Приморье выросло до 42

Количество отрезанных от дорожного сообщения из-за паводка населенных пунктов в Приморье увеличилось с 29 до 42. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства по делам ГО и ЧС. Подтоплено 32 участка дорог.

В восьми муниципальных образованиях отрезаны села в Ольгинском, Красноармейском, Лазовском, Партизанском, Хасанском и Хорольском муниципальных округах, Уссурийске и Надеждинском районе.

В 19 муниципальных образованиях Приморья подтоплены 159 жилых домов, включая 32 многоквартирных. В этих домах проживают 339 взрослых и 64 ребенка. Также подтоплены 1189 придомовых территорий.

В Приморье с начала августа наводнения из-за сильных дождей. 15 августа в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба. 25 августа режим ЧС повысили до федерального уровня. Ущерб от наводнений в регионе предварительно оценивается в 7 млрд руб.

Лусине Баласян