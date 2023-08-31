Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов UEFA

В квалификации Лиги чемпионов UEFA 2023/24 завершились три последних матча. По их итогам стали известны все 32 участника группового этапа турнира. Последними командами, попавшими в групповой этап, стали нидерландский ПСВ, бельгийский «Антверпен» и датский «Копенгаген».

На групповом этапе сыграют в том числе действующий обладатель кубка «Манчестер Сити», английские «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Ньюкасл», португальские «Порту» и «Брага», итальянские «Интер», «Милан», «Лацио», немецкие «Боруссия» (Дортмунд), «РБ Лейпциг», «Унион», австрийский «РБ Зальцбург», сербская «Црвена Звезда», швейцарский «Янг Бойз», турецкий «Галатасарай», шотландский «Селтик», французский «Ланс», украинский «Шахтер».

31 августа в Монако пройдет жеребьевка, по результатам которой 32 команды разделят на восемь групп. Финал турнира пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне в июне 2024 года.