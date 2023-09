Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тушь Seslash Black от испанского бренда Sesderma

Фото: Sesderma Тушь Seslash Black от испанского бренда Sesderma

Фото: Sesderma

Испанская марка Sesderma в дополнение к сыворотке-активатору роста ресниц выпустила тушь Seslash Black с ухаживающим эффектом. В ее составе гидролизованный кератин и экстракт красной водоросли rhodophycea, который восстанавливает ресницы и предотвращает их выпадение. Гиалуроновая кислота способствует укреплению ресниц без потери эластичности, глицерин защищает от внешних воздействий.

Барабаны и цветок

Часы Hublot Takashi Murakami Tourbillon Only Watch

Фото: Hublot Часы Hublot Takashi Murakami Tourbillon Only Watch

Фото: Hublot

Специально для часового аукциона Only Watch швейцарская марка Hublot совместно с японским художником Такаси Мураками выпустила часы с центральным парящим турбийоном. Благодаря двум барабанам механизм MP-15 Takashi Murakami Tourbillon Only Watch с ручным подзаводом обеспечивает 150-часовой запас хода (почти целую неделю) — очень редкая особенность для такой конструкции. Корпус выполнен в форме цветка,12 его лепестков инкрустированы 444 драгоценными камнями, а под куполообразным сапфировым стеклом видна лазерная гравировка широкой улыбки и глаз. Часы существуют в единственном экземпляре.

Школьный дресс-код

Детская одежда из ассортимента ЦУМа

Фото: ЦУМ Детская одежда из ассортимента ЦУМа

Фото: ЦУМ

Ассортимент детской одежды ЦУМа пополнился к началу учебного года. Il Gufo, Dal Lago и Aletta представили костюмы, пуловеры и сорочки для мальчиков, сарафаны, юбки и джемперы для девочек. Brunello Cucinelli предлагает модели из хлопка и льна, Dolce & Gabbana — университетские бомберы, джемперы и комбинезоны, Burberry — классические рубашки, Emporio Armani — хлопковые поло, а Stella McCartney — яркие кардиганы. Подобрать одежду для торжественного случая можно в Monnalisa и Stefano Ricci. Также в ЦУМе представлены рюкзаки и портфели, сумки для сменной обуви, спортивные костюмы и канцелярия. Действует сервис по нанесению инициалов на одежду и рюкзаки. Интернет-магазин ЦУМа предлагает оплату покупки после примерки. Жители Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону и Екатеринбурга смогут забрать свой заказ в пунктах выдачи, примерив вещи и получив бесплатную консультацию стилистов.

Китч, спорт и гламур

Одежда из новой коллекции бренда Flashin'

Фото: Flashin’ Одежда из новой коллекции бренда Flashin’

Фото: Flashin’

Российский бренд женской и мужской одежды Flashin’ представляет свежие интерпретации моды 1990-х и 2000-х. Flashin’ предлагает девушкам почувствовать себя раскованными и уверенными в себе как в облегающем боди, так и в свободной толстовке. Важный элемент эстетики бренда — кресты и баркоды из страз. Они есть на футболках и топах, на брюках и шортах, на юбках и худи. Унисекс-коллекция ART+MOVIE создана в сотрудничестве c художником @ethyl_fresh: его принты забавны и провокационны.

Прогулки по лужам

Осенние кеды Street Platform от Ecco

Марка Ecco выпустила женские и мужские кеды на раннюю осень. Это модель Street Platform из натуральной кожи на подошве молочно-белого и черного цветов и модели Street Lite и Street 720 из замши и нубука брусничного и рыжего цветов, а также светло-бежевые с деталями серого, горчичного, бордового и оливкового оттенков. Мягкая подкладка и стельки из дышащего текстиля впитывают лишнюю влагу. Легкость подошвы обеспечивает инновационный материал Ecco Phorene, который на 30% легче полиуретана. Подошва Ecco Fluidform адаптируется к форме стопы, а водонепроницаемая мембрана Gore-Tex Surround сохранит ноги сухими даже в дождливую погоду.

Выигрышная комбинация

Куртка из осенней коллекции российского бренда M.Reason

Фото: M.Reason Куртка из осенней коллекции российского бренда M.Reason

Фото: M.Reason

Осенняя коллекция российского бренда M.Reason объединяет несколько линий, выпущенных ограниченным тиражом. Это брючные костюмы, комплекты из жакетов с юбками, романтичные платья и спортивные костюмы. Линию дополняют стеганые жилеты, пальто-косухи, легкие куртки из технологичных тканей и теплые пуховики лавандового, нефритового, лазурного, медного, молочного, песочного и нюдового оттенков. В каждой коллекции M.Reason есть вещи, которые сочетаются с моделями прошлых сезонов.

Малый формат

Интерьер ресторана «Минисыроварня»

Фото: Novikov Group Интерьер ресторана «Минисыроварня»

Фото: Novikov Group

В Московском дворце молодежи на «Фрунзенской» открылась «Минисыроварня» — первая траттория новой франшизы Novikov Group. Формат заведения камерный, это что-то вроде небольшой итальянской закусочной, где все друг друга знают и общаются без церемоний. В меню представлены классические блюда итальянской кухни в исполнении шеф-повара Дениса Шевченко, который учился в кулинарной школе IFSE, стажировался в Тоскане и работал в отмеченном звездой Мишлен ресторане в Асти. Главное блюдо «Минисыроварни» — прямоугольная римская пицца (pizza romana) с тонкой хрустящей корочкой как в традиционном исполнении, так и в авторских интерпретациях и с разными начинками (10 вариантов).

Шаг в будущее

Обувь из юбилейной коллекции Doucal's

Фото: Doucal’s Обувь из юбилейной коллекции Doucal’s

Фото: Doucal’s

Обувная марка Doucal’s отмечает 50-летие. В юбилейной коллекции бренд демонстрирует свою версию будущего, используя узнаваемые материалы и новейшие технологии. Например, кожа Inca растительного дубления с рельефной текстурой сочетается с суперлегкой подошвой EVA из этилвинилацетата. Мастера Doucal’s сохраняют искусство ручной тональной растушевки и полировки обуви, которое делает каждую пару особенной. Команда бренда сосредоточилась на том, чтобы облегчить вес обуви, и добилась впечатляющих результатов. Стоит примерить ботильоны или хайкеры на толстой резиновой подошве, ну и конечно, фирменные кроссовки, чтобы это почувствовать. Классические дерби ручной работы, броги и челси — прочные и мягкие, легко облегающие ногу, шьются на кожаной подошве культового желтого оттенка Golden Cream со вставками устойчивой к скольжению резины.

Все сразу

Жакет-толстовка Madison от Boggi Milano

Фото: Boggi Milano Жакет-толстовка Madison от Boggi Milano

Фото: Boggi Milano

Boggi Milano продолжает развивать линию мужской повседневной комфортной одежды B939, предложенную весной этого года. Универсальный жакет-толстовка Madison — ключевая модель сезона. Сшитый из меланжевого флиса, он сконструирован со съемным нагрудником и капюшоном из хлопка и полиэстера. Этот блейзер уместен и в офисе, и за городом, и на спортивном матче. Свобода, комфорт и внимание к дизайну — нет нужды жертвовать стилем ради удобства.

Полный комплект

Одежда из новой мужской коллекции Sela

Фото: Courtesy of Sela Одежда из новой мужской коллекции Sela

Фото: Courtesy of Sela

Sela представила осеннюю коллекцию одежды для мужчин. Базовые удобные вещи на каждый день, больше сотни наименований размеров от XS до XXL,— это плотные футболки из чистого хлопка, деним, вязаные джемперы, фланелевые рубашки в клетку, худи и джоггеры из мягкого трикотажа с ретро-вышивками, стеганые куртки и жилеты с утеплителем Sofeelate из переработанных материалов. Джинсы — от прямых и узких до объемных с защипами. В коллекции есть также носки, нижнее белье, шапки-бини и перчатки.

Естественная элегантность

Фото из рекламы новой коллекции Pal Zileri
Фото: Courtesy of Pal Zileri

Герои рекламы осенней коллекции кампании Pal Zileri — люди разного возраста и образа жизни, по-разному относящиеся к одежде. Архитектор, музыкант, студент, кондитер — каждый из них нашел в коллекции марки вещи по душе и характеру. Костюмы и блейзеры, водолазки и куртки-авиаторы, бархатные пиджаки и кожаные бомберы на реальных людях стали воплощением элегантности, которая зависит не только от вещей. Слоган бренда «Effortless Man» («Непринужденный») создает образ человека, который выбирает комфортную одежду и стиль, в котором выражается его личность.

Природные формы

Дизайнерский светильник в салоне «Шато де Вэссель»

Фото: Шато де Вэссель Дизайнерский светильник в салоне «Шато де Вэссель»

Фото: Шато де Вэссель

С сентября в московских салонах «Шато де Вэссель» представлены не только кухни, посуда, мебель для столовых и лаундж-зон, но и дизайнерские светильники. Их абажуры напоминают облака (в потолочной версии), распустившиеся бутоны цветка (торшеры), а также воздушные «зефирки» (подвесы) из линии Marshmallow. «Стремление к близости с природой, размытие границ между интерьером и экстерьером — актуальный тренд,— рассказывает Ирина Печерская, основатель сети магазинов.— Наши светильники универсальны, они могут быть использованы как в интерьере, так и на террасе и в саду».

Итальянские премьеры

Экспозиция выставки IDEM La Dolce Vita del Design

Фото: WWTS & Bosco Casa Экспозиция выставки IDEM La Dolce Vita del Design

Фото: WWTS & Bosco Casa

19–23 сентября в Петровском пассаже третий раз проходит выставка IDEM La Dolce Vita del Design, организованная компанией WWTS совместно с Bosco Casa. Свои коллекции представляют более 30 брендов, среди которых как известные в России фабрики, например, Edra и Barovier & Toso, так и новые имена. Ожидается много интересных премьер вроде инновационных гардеробных систем MisuraEmme или моделей кухонь L'Ottocento, привлекших внимание этой весной на Salone del Mobile в Милане. Мероприятие сопровождает интересная деловая программа: лекции, мастер-классы и дискуссии с участием архитекторов, дизайнеров и экспертов мебельного рынка.

Рисунок по бархату

Ткани из новой коллекции бренда Luigi Bevilacqua

Фото: Luigi Bevilacqua Ткани из новой коллекции бренда Luigi Bevilacqua

Фото: Luigi Bevilacqua

История текстильного бренда Luigi Bevilacqua уходит корнями в 1499 год. Именно тогда впервые встречается упоминание о венецианском ткаче Джакомо Бевилаква. Спустя почти четыре века, в 1875 году, его потомок Луиджи основал свое ткацкое производство, которое и сегодня продолжает успешно работать и хранить традиции венецианского ткачества. Марка славится изысканными бархатами со старинными и современными рисунками. Многие из них до сих пор производятся вручную на станках XVIII века, например ткани из новой коллекции Rinascimento soprarizzo с ренессансным растительным орнаментом или роскошная Leoni soprarizzo, которая по сложности изготовления не имеет аналогов в мире.

Блестящая серия

Журнальные столики Puddle от студии Yabu Pushelberg

Фото: Henge Журнальные столики Puddle от студии Yabu Pushelberg

Фото: Henge

В этом году итальянская марка Henge пригласила к сотрудничеству студию Yabu Pushelberg. Среди новинок канадских дизайнеров выделяется серия журнальных столиков Puddle. Название переводится с английского как «лужица». И действительно, форма столешницы напоминает растекшуюся по полу воду, а блестящая металлическая поверхность отражает окружающие предметы. Модель представлена в трех вариантах и размерах.

Арт-квартал

Во время презентации резиденции Hideou

Фото: Wynwood Во время презентации резиденции Hideou

Фото: Wynwood

Создатели петербургского арт-отеля Wynwood представили новый проект — резиденции Hideout на набережной канала Грибоедова. Это отреставрированный квартал с трехвековой историей с собственной арт-коллекцией и резиденциями для художников. В отличие от Wynwood, где новые арт-объекты, по замыслу владельцев, создаются прямо в номерах отеля, в Hideout появилась полноценная художественная студия. Первой ее опробовала петербургская художница Полина Майер. Интересно, что когда-то в этих стенах располагались мастерские типографии морского ведомства. Нынешний арт-резидент — Светлана Исаева, выпускница Школы Родченко и Британской высшей школы дизайна. Кстати, название проекта неслучайно: hideout («место уединения») в английском словаре имеет синоним hermitage, давший название главному музею Петербурга.

Готовьте правильно

Новая посуда от французского бренда Voeux

Фото: Williams Oliver Новая посуда от французского бренда Voeux

Фото: Williams Oliver

В сети магазинов товаров для кухни Williams Oliver появились новинки французского бренда Voeux, выпускающего посуду из чугуна. Для горячих блюд, требующих долгого приготовления на медленном огне, по мнению профессиональных поваров, чугунные изделия подходят лучше всего. Тепло равномерно распределяется по всей поверхности, при таких условиях правильно раскрывается вкус и аромат ингредиентов. Посуда также медленно остывает, сохраняя еду горячей долгое время. Кроме того, сплав не выделяет никаких вредных веществ, а значит, безопасен для здоровья. Помимо классических черных чугунных изделий у Voeux есть варианты с цветным эмалированным покрытием зеленого, красного, оранжевого, фиолетового, серого и других цветов.

Особая атмосфера

В отеле Radisson Blu Olympiyskiy Hotel, Moscow
Фото: Radisson
В ресторане отеля Radisson Blu Olympiyskiy Hotel, Moscow
Фото: Radisson

Radisson Blu Olympiyskiy Hotel, Moscow стал популярным местом для проведения праздников и торжеств — посетителей привлекают виды на Москву с высоты птичьего полета. Востребован и формат краткосрочного размещения, например, чтобы отметить семейные даты, годовщину свадьбы. В гостиничных интерьерах, светлых и лаконичных, нередко проводятся фотосессии участников важных мероприятий. В отеле 379 номеров и люксов, где есть все условия для создания особой атмосферы: номера с круглой ванной возле панорамного окна, откуда можно рассматривать город, праздничное украшение номера по спецзаказу, завтрак в постель, комплимент и поздний выезд до 15:00.

Многогранный город

Виды Санкт-Петербурга

Фото: Официальный городской туристский портал Санкт-Петербурга Visit-Petersburg.ru Виды Санкт-Петербурга

Фото: Официальный городской туристский портал Санкт-Петербурга Visit-Petersburg.ru

Санкт-Петербург вошел в топ-3 направлений, которые россияне выбирают для путешествий по стране. Кого-то интересуют театральные постановки и музеи, других привлекают экскурсии по городу и пригородам, водные прогулки по Неве, гастрономические впечатления. У каждого свои интересы и свой маршрут. Санкт-Петербург — город огромных туристических возможностей.

Виды Санкт-Петербурга

Фото: Официальный городской туристский портал Санкт-Петербурга Visit-Petersburg.ru Виды Санкт-Петербурга

Фото: Официальный городской туристский портал Санкт-Петербурга Visit-Petersburg.ru

Рассказать об этом призвана информационная кампания по продвижению туристского потенциала Северной столицы «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!», которая проходит при активной поддержке Комитета по развитию туризма города. Кампания знакомит гостей города как с классическими достопримечательностями, так и с объектами новой туристской географии. Информация о необычных маршрутах, арт-площадках, музеях, выставочных залах, общественных пространствах и других точках притяжения представлена на официальном туристском портале города visit-petersburg.ru. Туроператоры включают новые места в свои программы — в этом году было внесено 370 предложений. «Мы хотим, чтобы поездки в Петербург для многих стали традицией — можно делать их тематическими, каждый раз открывая для себя наш многогранный город по-новому,— подчеркивает Сергей Корнеев, председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.— Увидеть все за один раз невозможно, нужно возвращаться снова и снова».

Виды Санкт-Петербурга

Фото: Официальный городской туристский портал Санкт-Петербурга Visit-Petersburg.ru Виды Санкт-Петербурга

Фото: Официальный городской туристский портал Санкт-Петербурга Visit-Petersburg.ru

Особой популярностью продолжают пользоваться короткие туры, на выходные или 3-4 дня, — так реализуется федеральная кампания «Ситибрейки» в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Из последних новостей: на Международном форуме-выставке по туризму ОТДЫХ Leisure, который проходил в Москве с 12 по 14 сентября, Санкт-Петербург получил награду в номинации «Лучшее представление города». «Долгое время Северная столица воспринималась прежде всего как город-музей. И это, безусловно, так. Но сейчас мы презентуем Петербург еще и как активный, креативный, современный, динамичный город», — говорит Сергей Корнеев.

Виды на Босфор

В отеле CVK Park Bosphorus
Фото: CVK Park Bosphorus

Одно из наиболее привлекательных для туристов мест в Турции — Стамбул с его многочисленными достопримечательностями и морскими прогулками. В центре европейской части города расположен CVK Park Bosphorus — курорт с 382 номерами разной категории, включая президентский люкс площадью 850 кв. м. В отдельно стоящем корпусе CVK Park Prestige предлагаются апартаменты для длительного проживания площадью от 45 до 950 кв. м. Часть из них имеет собственный сад и зону отдыха. Любоваться городскими пейзажами можно с террасы ресторана Izaka, откуда открывается вид на Босфор и весь полуостров, дворец Топкапи, собор Святой Софии и Голубую мечеть. В меню ресторана — блюда турецкой, ближневосточной и средиземноморской кухни. Впечатляет и его масштаб: расположиться тут одновременно могут до 1 тыс. гостей. В отеле есть еще один ресторан, Gumussuyu, названный в честь района Таксим-Гумюшсую, где находится комплекс, и два лаундж-бара. На территории отеля находится крупнейший в стране спа-центр Safira Spa & Fitness (его площадь 8,5 тыс. кв. м). К услугам гостей бассейн с раздвижной стеклянной крышей, турецкий хаммам под куполом, фитнес-залы, витаминный бар Cesm-i Hayat и медицинская клиника Medexa CVK, специализирующаяся на процедурах в области омоложения и долголетия.

Семейный велнес

Гости курорта Zulal Wellness Resort by Chiva-Som
Фото: пресс-служба отеля
В отеле Zulal Wellness Resort by Chiva-Som
Фото: пресс-служба отеля

Курорт Zulal Wellness Resort by Chiva-Som в северной части Катара на побережье Персидского залива предлагает гостям широкий выбор оздоровительных программ для разного возраста, основанных на знаниях традиционной арабско-исламской медицины. Комплекс разделен на две части: Zulal Serenity — только для гостей старше 16 лет, Zulal Discovery — для семейного отдыха, с детским центром и инструкторами. Пребывание на курорте начинается с консультации специалиста, который составляет индивидуальный план пребывания для каждого постояльца. Детские программы (до 17 лет) рассчитаны на четыре возрастные группы и включают более двухсот занятий — от плетения мандал и апсайклинга до аквазумбы и SUP-серфинга. Маленькие гости узнают правила здорового питания и попробуют на себе силу рейки, массаж головы и шеи широабхъянга и медитации. Из совместных семейных развлечений — каякинг по лагунам курорта, кулинарные классы, йога, теннис, бадминтон. Для взрослых есть новая программа по снижению уровня стресса и борьбе с эмоциональным выгоранием. А до 31 декабря этого года в Zulal Discovery действует предложение Kids on Us: два объединенных номера по цене одного для семьи из двух взрослых и двух детей.

Антистресс-система

Косметика от бренда Grown Alchemist
Фото: Grown Alchemist

История австралийского бренда Grown Alchemist началась с того, что братья Кестон и Джереми Муджисы создали линию средств по уходу за кожей на основе натуральных ингредиентов. Используемые ими формулы с пептидами и гигроскопическими активными веществами восстанавливают кожу, способствуют ее очищению и детоксикации, обновляют и регулируют клеточный обмен. Братья разработали свою систему ухода за кожей «очищение — детокс — активация», которая обеспечивает здоровое функционирование клеток даже в условиях ежедневного стресса. Бестселлерами марки являются увлажняющий дневной крем «Камелия и герань», восстанавливающий крем для кожи вокруг глаз «Тетра-пептид и центелла» и балансирующий тоник «Роза, женьшень, ромашка». Крем для лица быстро впитывается, поддерживает оптимальный уровень влаги в клетках и питает кожу, не оставляя жирного блеска и не создавая дискомфорта. Его можно использовать перед нанесением макияжа. Крем для области вокруг глаз разработан для борьбы с возрастными изменениями и улучшения упругости и эластичности кожи: он увлажняет, уменьшает темные круги и отечность под глазами, препятствует появлению мимических и глубоких морщин. Тоник же предназначен для мгновенного лифтинга и сияния кожи. Он очищает поры и выравнивает тон. Grown Alchemist не тестирует свою продукцию на животных, упаковки изготовлены из стекла и закаленного ПЭТ-пластика, подходящего для переработки.

Праздничный набор

Косметические средства от бренда Elemis
Фото: Elemis

Британский бренд Elemis отмечает 20-летие одного из своих бестселлеров — крема для лица «Морские водоросли Про-Коллаген». За время существования состав средства менялся, было выпущено его четыре вариации. Сейчас существуют классическая версия с гелевой текстурой, увлажняющий крем с экстрактом английской розы в составе, крем с SPF 30 — это и увлажнение, и защита от солнечных лучей, и антиоксидант, и, наконец, версия «Ультра Рич» — более плотной текстуры, с выраженным антивозрастным эффектом. Главная причина популярности средства (оно завоевало больше полусотни профессиональных наград) — состав и клинически проверенная формула. Действующими ингредиентами являются средиземноморская водоросль падина павоника, гинкго билоба и хлорелла. К 20-летию бестселлера был выпущен подарочный набор, в который входят очищающий бальзам и крем-коллаген в упаковке в форме лондонской телефонной будки. Правда, она не красная, а голубовато-зеленая — это традиционные оттенки Elemis.

Время вспять

Сыворотка Super Active от Anne Semonin

Фото: Anne Semonin Сыворотка Super Active от Anne Semonin

Фото: Anne Semonin

Французская косметическая компания Anne Semonin известна своими антивозрастными средствами по уходу за кожей. Так, линия-бестселлер Super Active включает в себя крем, сыворотку для лица и средство для кожи вокруг глаз и губ. В их составе присутствуют пептиды, смола мирры, экстракты морских водорослей, витаминный комплекс.

Сыровотка от бренда Anne Semonin
Фото: Anne Semonin

Крем для лица мягко заполняет морщинки, оказывает моментальное подтягивающее действие и способствует замедлению процесса старения. Сыворотка для лица, области шеи и декольте стимулирует выработку коллагена и эластина, уменьшает мимические и возрастные морщины, делает кожу упругой. Антивозрастная сыворотка для кожи вокруг глаз и губ тонизирует и разглаживает кожу, устраняет темные круги под глазами. Эксперты марки утверждают, что первые изменения от ежедневного применения средств появляются очень скоро: кожа приобретает здоровый вид, становится более увлажненной. Но максимального антивозрастного и лифтинг-эффекта следует ожидать спустя месяц регулярного использования. Средства подходят и для мужской кожи.

Цвет свежести

Жидкость для ирригатора от Waterdent

Фото: Waterdent Жидкость для ирригатора от Waterdent

Фото: Waterdent

Марка профессиональных средств гигиены полости рта Waterdent обновила дизайн флаконов жидкостей для ирригатора. Теперь они ярко-синие с цветными этикетками — для каждого средства свой цвет. Сами средства не изменились: «Утренний детокс» предназначен для утренних гигиенических процедур, «Вечерний детокс» с экстрактом лаванды и шалфея увлажнит полость рта перед сном и уменьшит вероятность возникновения кариеса, «Укрепление эмали» снизит чувствительность зубов, а «Укрепление десен» с экстрактом брусники и аллантоином предотвратит образование налета. Средство для очистки элайнеров освежает и обладает антибактериальным эффектом.

Концентрат необходимо разбавлять водой в пропорции 1:7, из одного флакона получится 4 л жидкости — такого количества хватит надолго. К тому же у флаконов теперь есть мерная крышка для правильной дозировки средства.

Жидкость для ирригатора от Waterdent

Фото: Waterdent Жидкость для ирригатора от Waterdent

Фото: Waterdent

Эксперты бренда подчеркивают, что благодаря активным компонентам жидкости для ирригатора увеличивают эффективность процедур в несколько раз: они борются с кариесом, предотвращают образование зубного камня, ухаживают за деснами, увлажняют слизистую, уменьшают воспаления и в целом благоприятно влияют на состояние полости рта. Ирригатор и жидкости Waterdent важно использовать ежедневно. Это поможет удалить до 99,9% зубного налета, эффективно очистить межзубные промежутки, укрепить десны. Но, конечно, домашняя профилактика не отменяет регулярного посещения стоматолога.