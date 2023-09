Приглашение на танец

Помимо широкого ассортимента обуви и аксессуаров в сети мультибрендовых бутиков No One появилась линия одежды. С осени здесь можно пополнить гардероб новинками от Diesel, Dondup, GCDS, Domrebel, Iceberg, Sprayground, Premiata. Выход новой коллекции сопровождает рекламная кампания, названная These Boots Are Made For Dancing. В видеоролике и на серии снимков одежду и аксессуары представляют профессиональные танцоры на фоне минималистской городской архитектуры и интерьеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Туфли Principe di Bologna

Фото: NO ONE Туфли Principe di Bologna

Фото: NO ONE

В этом сезоне в No One сделали ставку на классические вневременные модели обуви и аксессуаров. Они подойдут тем, кто ищет вещи из высококачественных материалов, которые прослужат не один сезон. Таким образом можно сформировать всесезонный гардероб. Из обуви в коллекции предлагаются не только марки Pollini, Casadei, AGL, 3Juin и Baldinini – последняя, кстати, провела масштабный ребрендинг и много работает над внедрением в производство инновационных технологий, – но и новые поступления от Bally, By Far, New Balance и Asics.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сумка Gianni Chiarini Фото: NO ONE Сапоги и сумка кросс-боди Vic Matie Фото: NO ONE Следующая фотография 1 / 2 Сумка Gianni Chiarini Фото: NO ONE Сапоги и сумка кросс-боди Vic Matie Фото: NO ONE

Особое внимание привлекают кирпично-красные лаковые туфли Principe di Bologna на устойчивом каблуке с ремешком и на небольшой платформе, вариация на тему классических туфель "Мэри Джейн". Кеды Barracuda из велюра и хайкеры Premiata с усиленной шнуровкой — одни из самых узнаваемых моделей этих брендов, хорошо знакомых российским покупателям. Сапоги-трубы и сумка кросс-боди Vic Matie понравятся сильным и решительным женщинам, эластичные ботильоны Anna Rachele из сатина – эксцентричным, а изящные балетки Pollini с бантом – романтичным. Замшевая сумка Gianni Chiarini с золотой фурнитурой— универсальный аксессуар на любой случай.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кроссовки Barracuda Фото: NO ONE Туфли Renzo Mercuri Фото: NO ONE Следующая фотография 1 / 2 Кроссовки Barracuda Фото: NO ONE Туфли Renzo Mercuri Фото: NO ONE

Среди мужских моделей — синие оксфорды Principe di Bologna из кожи высочайшего качества, высокие ботинки Renzo Mercuri с удобной шнуровкой, замшевые лоферы Fabi с объемным швом на носке и кроссовки Baldinini, созданные при участии компании ACBC, ведущего помощника модных брендов в экологически ответственном создании аксессуаров.

Екатерина Зиборова