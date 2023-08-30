Германия отправила Украине партию танков Leopard

Германия направила Украине новую партию военной помощи. В обновленный список поставок, опубликованный на сайте немецкого правительства, вошли, в частности, 10 танков Leopard 1A5 и 16 разведывательных дронов VECTOR.
Также среди новых поставок:
- Радар TRML-4D для сил противовоздушной обороны;
- 4 трейлера HX81 с полуприцепами для перевозки танков;
- 13 млн патронов;
- полевой госпиталь.
В последний раз список обновлялся 24 августа. В поставку вошли ракеты для американских зенитных ракетных комплексов Patriot, 40 разведывательных БПЛА, системы обнаружения дронов, грузовики Zetros и патроны.