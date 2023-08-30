Богомаз сообщил о двух сбитых дронах над Брянской областью

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что вечером сегодня, 30 августа, силами ПВО над Брянским районом были сбиты два украинских беспилотника самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона.

Всего за сегодняшний день в области было сбито девять беспилотников. В ночь на 30 августа губернатор сообщил о трех сбитых беспилотниках. В районе 7:00 мск был сбит еще один беспилотник, в районе 8:00 мск — еще два. В районе 11:00 мск был сбит седьмой БПЛА.

За прошедшую ночь было атаковано семь российских регионов. Дроны были в Калужской, Орловской, Рязанской областях, Севастополе и Подмосковье. Также БПЛА атаковали аэропорт в Псковской области — повреждения получили четыре военно-транспортных самолета Ил-76.

Полина Мотызлевская