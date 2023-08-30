Ильдар Булатов, который был задержан с гранатой на шоссе в Уфе, скончался в СИЗО

Как стало известно «Ъ-Уфа» от информированного источника, сегодня утром в камере СИЗО было обнаружено тело Ильдара Булатова. Предварительная версия случившегося — самоубийство. В начале месяца Уфимский гарнизонный военный суд арестовал его после происшествия на Нагаевском шоссе.

Как сообщал «Ъ-Уфа», Идьдар Булатов, по неофициальным данным, проходил службу в Ростовской области, но дезертировал из части. После задержания мужчину повезли на психологическую экспертизу, но ему удалось сбежать от конвоя. Военнослужащего заметили на Нагаевском шоссе с гранатой в руках. На место ЧП были стянуты сотрудники полиции и Росгвардии. Ильдар Булатов согласился сдаться после общения с главой Башкирии Радием Хабировым.

Олег Вахитов

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте