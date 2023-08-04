Военный суд на два месяца арестовал военнослужащего, из-за которого было перекрыто Нагаевское шоссе

Уфимский гарнизонный военный суд по ходатайству следователя арестовал на два месяца рядового ВС России Ильдара Булатова, который в минувшую среду на несколько часов парализовал движение на Нагаевском шоссе в Уфе.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», господин Булатов, по неофициальным данным, дезертировал с места прохождения службы в Ростовской области. После задержания, его прикомандировали в воинскую часть в поселке Алкино. В среду военнослужащему удалось сбежать во время конвоирования на психологическую экспертизу. Он был замечен на Нагаевском шоссе с гранатой в руках. Трасса была закрыта для проезда гражданских автомобилей. С военнослужащим вели переговоры сотрудники правоохранительных органов. Ильдар Булатов согласился сдаться после общения с главой республики Радием Хабировым, который прибыл на место события.

Олег Вахитов

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