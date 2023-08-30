Военный суд приговорил украинца к 12 годам по делу о теракте в Брянской области

Второй Западный окружной военный суд (Москва) приговорил гражданина Украины Александра Бобровицкого к 12 годам лишения свободы. Его признали виновным в подготовке теракта в Брянской области. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Александру Бобровицкому назначили четыре года тюрьмы и восемь лет колонии строгого режима. Ему также назначили штраф в размере 550 тыс. руб.

По версии следствия, Бобровицкий был завербован Службой безопасности Украины, после чего прибыл на территорию России и поселился в Брянске.

Как утверждается, он должен был взорвать самодельную бомбу на объекте транспортной или промышленной инфраструктуры в Брянской области «для дестабилизации обстановки в стране и воздействия на руководство России для прекращения СВО», сказано в пресс-релизе.

Бобровицкий был задержан после извлечения из тайника термобарической боевой части ракеты для украинского ПТРК «Корсар». Александр Бобровицкий признал вину. Он также заявил следователям, что верил, что «его действия приведут к прекращению спецоперации на Украине».

В отношении него было возбуждено уголовное дело по четырем статьям — организация террористического сообщества (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ), террористический акт (ч. ч. 1, 2 ст. 205 УК РФ), незаконное хранение взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ) и незаконное изготовление взрывных устройств (ч. 2 ст. 30 и ч. 3 ст. 223.1 УК РФ). Он признан виновным по всем из них.

В ноябре 2022 года Александра Бобровицкий был включен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Как следует из данных списка, он родился в Донецкой области Украины, ему 58 лет.