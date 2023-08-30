На Кубани мужчина плеснул кислотой в бывшую сожительницу

В городе Усть-Лабинске Краснодарского края полиция задержала неоднократно судимого мужчину, который облил кислотой бывшую сожительницу, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По данным полиции, 21-летняя жительница Усть-Лабинска была доставлена в центральную районную больницу с диагнозом «химический ожог тела». Выяснилось, что на девушку из ревности напал ее бывший сожитель — неоднократно судимый приезжий из Иркутской области. В настоящее время сотрудники МВД проводят проверку для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Анна Перова, Краснодар