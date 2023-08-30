ЦУМ представляет детскую коллекцию к 1 сентября

Перед началом учебного года ЦУМ традиционно представляет коллекции брендов, акцент в которых сделан на детские вещи и аксессуары. На 4 этаже универмага можно найти как школьную форму, так и менее формальную одежду. В коллекциях Burberry и Emporio Armani акцент сделан на белые рубашки и брюки, а Brunello Cucinelli и Dolce & Gabbana представляют вещи с элементами культуры Лиги плюща — университетские бомберы, кардиганы с нашивками и другие вещи с эстетикой американских колледжей. Помимо одежды и обуви на 4 этаже ЦУМа можно найти все необходимое для школы — рюкзаки, пеналы и канцелярские принадлежности. Также в универмаге работает услуга персонализации вещей: на школьную форму или рюкзак можно нанести инициалы владельца.

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