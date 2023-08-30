Прокуратура проверяет свалку в лесу возле Кременкуля, куда переехал рынок

В Челябинской области сотрудники прокуратуры приступили к проверке информации о несанкционированной свалке в лесу возле поселке Кременкуль Сосновского района, куда недавно переехали торговцы с Каширинского рынка. Надзорное ведомство в том числе оценит действия органов местного самоуправления, сообщает прокуратура региона.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что жители Кременкуля обнаружили в лесу рядом с поселком ящики с испортившимися овощами и мешки со шкурами животных. Проверку проводит прокуратура Сосновского района. Ход и результаты контролирует надзорное ведомство региона.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», проверку по ситуации с размещением рынка в поселке Кременкуль после жалоб местных жителей проводит следственное управление Следственного комитета РФ по Челябинской области. Ее взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин. Кременкульцы сообщили, что под рынок вырубили лес, при этом мнение местных жителей никто не спросил.

По данным администрации Сосновского района, рынок разместился на территории складского комплекса крестьянско-фермерского хозяйства «Набот» по предложению одного из самых эффективных фермеров муниципалитета Ривожидина Махмадова. В мэрии отмечают, что два дня работы уже «доказали востребованность такого объекта и мгновенную популярность его у крупных и мелких оптовиков». «Организаторы фермерского рынка уже обеспечили арендаторов биотуалетами, установили контейнеры для бытовых отходов. Поскольку ответственность за санитарное состояние рынка несет собственник, сбор отходов и поддержание порядка на территории будет осуществляться организованно»,– говорится в сообщении администрации района.