Глава СКР проконтролирует ситуацию со строительством рынка под Челябинском

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению жителей поселка Кременкуль Сосновского района Челябинской области, которые жалуются на строительство рынка. Доследственную проверку проводят сотрудники регионального управления СК РФ, сообщается в telegram-канале Информационного центра СК России.

Видеообращение жителей пригорода Челябинска размешено в интернете. «Они выражают несогласие со строительством продовольственного рынка на территории, прилегающей к жилым домам в этом населенном пункте, и полагают, что оно незаконно»,– сообщает ведомство. Для рынка вырубают лес на площади 8 га. Местные жители недовольны тем, эта работа проводится без учета общественного мнения. Кроме того, южноуральцы подчеркивают, что на рынке будут работать не только местные сельхозпроизводители, но и торговцы из ближнего зарубежья.

Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Челябинской области Ахмеду Асхабову доложить о ее предварительных и окончательных результатах.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ранее глава СК РФ требовал доклад по ситуации с перекрытием единственной дороги в жилой комплекс «Парковый Премиум» в Сосновском районе. Въезд перекрыли торговцы рынка «Караван», переехавшие туда после закрытия Каширинского рынка, в ответ на жалобы местных жителей в различные ведомства. В эти выходные торговцы Каширинского рынка переезжают в Кременкуль.

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