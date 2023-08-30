Евро превысил 105 рублей впервые с 16 августа

Курс евро поднялся выше 105 руб. впервые с 16 августа. По состоянию на 16:47 евро торгуется на Мосбирже на отметке в 105,175 руб., подорожав на 1,4 руб. с закрытия вчерашних торгов.

Доллар торгуется по курсу 96,0604 руб., подорожав на 60 коп. со вчерашнего закрытия. Курс юаня достиг 13,1891 руб., что на 6 коп. выше вчерашнего закрытия.

Совет директоров ЦБ на внеочередном заседании 15 августа повысил ключевую ставку сразу на 3,5 процентного пункта, до 12% на фоне резкого падения рубля к доллару и евро. После рубль сначала укрепился, достигнув отметки 92 руб./$, но потом вернулся к снижению.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

О ситуации с курсом рубля — в материале «Ъ» «Рубль притормозили».

Олеся Павленко