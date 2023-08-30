Авиасообщение между Самарой и Ярославлем откроется в сентябре

Авиаперевозки между Самарой и Ярославлем планируется запустить 25 сентября текущего года. Информацию опубликовало правительство Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Полетная программа запланирована до конца года. Продажа билетов будет открыта в ближайшее время»,— говорится в сообщении.

Перелеты из Самары в Ярославлю и обратно будут выполняться по понедельникам и четвергам. За них отвечает авиакомпания «Азимут».

Пассажиры будут путешествовать на судне Sukhoi Superjet. Время перелета составит 1 ч 35 мин.

Ранее стало известно об увеличении числа авиарейсов из Самары в Москву и Санкт-Петербург. Они относятся к самым популярным направлениям у пассажиров.

Георгий Портнов