Увеличится число авиарейсов из Самары в Москву и Санкт-Петербург

Летом текущего года в расписании международного аэропорта «Курумоч» произойдут изменения. В нем появятся дополнительные авиарейсы в Санкт-Петербург и Москву. Об этом сообщает пресс-служба аэровокзала.

«С 1 июня авиакомпания "Аэрофлот" увеличит количество ежедневных рейсов в Москву до восьми, авиакомпания "Победа" – до двух. Авиакомпания "Россия" увеличит частоту полетов в Санкт-Петербург до трех»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По информации, аэропорта, Москва и Санкт-Петербург относятся к самым популярным направлениям у пассажиров. В три московских аэропорта предстоящим летом запланировано до 107 рейсов в неделю, в Санкт-Петербург – до 44. Ранее было увеличено число авиарейсов из Самары в Душанбе.

Георгий Портнов