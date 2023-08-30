Почти три десятка населенных пунктов в Приморье отрезаны от дорог

В результате очередного ливня в южной части Приморского края затоплены многочисленные участки автомобильных дорог, обрушилось несколько мостов. В настоящий момент нет транспортного сообщения с 29 населенными пунктами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: кадр видео ГУ МЧС России по Приморскому краю Фото: кадр видео ГУ МЧС России по Приморскому краю

«Без транспортного сообщения остались населенные пункты Андреевка, Рисовая Падь, Витязь, Зарубино, Гвоздево, Посьет, Краскино, Цуканово, Хасан, Безверхово, Приморский, Перевозная в Хасанском округе, Веневитиново, Тихий в Надеждинском районе, Покровка, Саровка, Новокрещенка, Метеоритный, Измайлиха, Лимонники, Ромны в Красноармейском округе, Приозерное в Хорольском округе, Кугуки, Богатырка, Монакино, Яконовка и поселок Партизан в Уссурийском городском округе, Зеленый Яр в Михайловском районе, а также Моряк-Рыболов и отделение больницы "Евгеньевская"»,— сообщила пресс-служба правительства региона.

Междугородние автобусные рейсы в Хасанский округ отменены. А глава агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский предупредил туристов, что сейчас добраться до пункта пропуска Краскино—Хуньчунь на границе с КНР невозможно.

В селе Барабаш Хасанского округа были эвакуированы около 50 человек. Здесь было подтоплено около 200 домов, люди спасались на крышах и чердаках. Спасательной операцией на месте руководил губернатор края Олег Кожемяко.

По данным Примгидромета, в Хасанском округе в минувшие сутки выпало 206 мм осадков (114% от месячной нормы), во Владивостоке — 182 мм (103% от месячной нормы).

В Приморье с начала августа фиксируются наводнения из-за сильных дождей. 15 августа в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба. 25 августа режим ЧС повысили до федерального уровня. Ущерб региону от наводнений предварительно оценивается в 7 млрд руб. Было подтоплено более 5 тыс. домовладений. Погибли шесть человек.

Подробнее о ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Приморье поддержат на плаву».

Алексей Чернышев, Владивосток