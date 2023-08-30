Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, из чего состоит система от финской компании UNEVN, а также о ее стоимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: UNEVN Фото: UNEVN

Компания Infinix начала продажи новых версий своих ноутбуков. Речь о моделях семейства Inbook: X3, X3 Plus и Y2 Plus. Последний вариант оснащен процессорами Intel Core i3, i5 и i7 по нынешним временам уже скромного 11-го поколения. Остальные новинки получили от разработчиков такой же выбор, но в более свежей версии чипсета.

Среди приятных фишек лэптопов отмечу корпуса из металла разных цветов. В палитре кроме привычного серого доступны красное, синее и зеленое покрытия. На месте также ставшее фирменным горизонтальное разделение верхней крышки на полированную и матовую части. Стеклянный тачпад с поддержкой мультитач, быстрая зарядка ноутбука и связка в работе с родственными смартфонами Infinix закрывают список особенностей семейства Inbook.

Если хочется чего-то по-настоящему уникального, то стоит присмотреться к разработке финской компании UNEVN. Братья по фамилии Ринкинен вместе с двукратным чемпионом кибертурнира The International Джесси JerAx Вайникки создали портативный настольный игровой комплекс «все в одном» — Base.

Система массой 27 кг включает в себя настольный компьютер, монитор, клавиатуру, мышь и игровой стол в одном корпусе. Компоненты интегрированы внутрь стола с габаритами 114 см в ширину и 68 см в глубину. Процесс развертывания Base, по заверению авторов, прост и занимает около минуты.

В компании UNEVN подчеркивают, что их продукт ориентирован в первую очередь на геймеров. А потому решает две задачи: обеспечивает плавную работу в играх и одновременно предоставляет исключительную портативность. При разработке авторы ориентировались на привычные условия в командных тренировочных лагерях. Для них характерны сложности с логистикой, пространством, а также требованиями к установке.

Стартовая версия Base доступна по цене €1 290, а максимальный комплект, включающий Ryzen 7 7800X3D, GeForce RTX 4070 Ti и игровой монитор Alienware AW2523HF, обойдется уже в €4 149.