Екатеринбуржца задерживали за пикет у Кремля в Москве с просьбой спасти сына

Жителя Екатеринбурга Дмитрия Бахтина задержали за пикет у Кремля в Москве с просьбой спасти трехлетнего сына, страдающего от спинальной мышечной атрофии (СМА), рассказала изданию «Подъем» адвокат семьи Юлия Липинская.

По ее словам, Дмитрий Бахтин вышел на пикет с плакатом «Помогите спасти сына». Вскоре после начала акции силовики задержали мужчину, заподозрив его в нарушении правил проведения публичных мероприятий. Однако, как пояснила госпожа Липинская, после небольшой беседы в отделе полиции Дмитрия Бахтина отпустили без составления протокола.

«Он был отпущен из отдела полиции с фразой "Мы же не звери". Они все прекрасно понимают, с какой инициативой вышел Бахтин»,— подчеркнула юрист, добавив, что дальнейших уличных акций екатеринбуржец пока проводить не планирует, так как он привлек достаточное внимание к ситуации со своим сыном. Адвокат рассчитывает, что свердловские власти приобретут необходимые для спасения ребенка лекарства за бюджетный счет.

В 2022 году на приобретение для сына Михаила Бахтина препарата «Золгенсма» было собрано 160 млн руб. Сбором средств занимался «Фонд Ройзмана» экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (внесен в реестр иностранных агентов).В феврале 2021 года сыну господина Бахтина поставили необходимый укол.

Вскоре после этого родители ребенка обратились в свердловскую Областную детскую клиническую больницу с просьбой продолжить лечение препаратом «Спинраза», так как достаточно положительной динамики после введения препарата «Золгенсма» не наблюдалось. Но врачи отказывались вводить препарат, указывая на то, что отсутствуют клинические испытания совместимости «Спинразы» и «Золгенсма». Впоследствии в отношении ОДКБ было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ («Халатность»).

Александр Кислов