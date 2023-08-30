В Ульяновске изъяли партию контрафактного табака на 7 млн рублей

Полиция совместно с региональными УФСБ и СУ СК РФ выявила предполагаемых участников этнической группы, которые продавали контрафактный табак в Ульяновске. В связи с этим было возбуждено уголовное дело о приобретении, хранении, перевозке и сбыте товаров и продукции без маркировки (ст. 171.1 УК РФ). Об этом сообщает региональное УМВД РФ.

Фото: УМВД Ульяновской области

Силовики установили, что житель Ульяновска 1982 года рождения «сформировал по этническому признаку группу» для сбыта контрафакта в Ульяновске. В группе состоял еще один подельник подозреваемого.

По информации полиции, подозреваемые доставляли крупные партии незаконного табака из Москва в Ульяновск. Товар хранился на перевалочной базе в двух арендованных гаражах на территории Ленинского района города. Незаконная продукция продавалась в торговых павильонах в Засвияжском и Железнодорожном районах Ульяновска.

Во время обысков на складах полицейские изъяли продукцию общей стоимостью более семи млн руб. Подозреваемые дали подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Ульяновске пресекли деятельность организованной преступной группы, сформированной по этническому принципу. По данным УФСБ по региону, злоумышленники сбывали немаркированную табачную продукцию.

Георгий Портнов