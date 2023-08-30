В Магнитогорске при поддержке ММК и ХК «Металлург» развивают детский хоккей

В рамках программы по развитию детского хоккея, реализуемой по инициативе председателя совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и президента хоккейного клуба «Металлург» Виктора Рашникова, в Магнитогорске открылись две современные универсальные спортивные площадки.



Фото: предоставлено ПАО «ММК»

Летом на этих площадках имеется возможность заниматься футболом и другими командными видами спорта, а зимой можно будет играть в хоккей. Реализация этой задумки стала первым шагом ХК «Металлург» и лично президента клуба Виктора Рашникова к тому, чтобы качественно расширить подход к развитию детского хоккея в городе металлургов.

Как отметил президент ХК «Металлург» Виктор Рашников, строительство площадок является первым этапом реализации комплексной программы развития хоккея, ключевым элементом которой станет создание хоккейной академии. Программа позволит поднять на новую высоту подготовку качественного резерва для команды мастеров клуба, а также приобщить к регулярным занятиям физической культурой и спортом детей Магнитки. «К созданию академии мы приступим в следующем году, для этого потребуется два–два с половиной года. А сейчас, чтобы начать первую ступень подготовки ребятишек, мы построили современные спортивные площадки, оборудованные зимой для игры в хоккей, а летом - для игровых видов спорта. Терминал-боксы, экипировка, наличие тренерского и медицинского состава – все это привлечет сотни магнитогорских детей, из которых, возможно, вырастут новые чемпионы», - подчеркнул Виктор Рашников.

Обе спортивные площадки всесезонной работы расположены в Правобережном районе Магнитогорска – за домами 124 и 148/2 по проспекту Карла Маркса. По желанию инициаторов проекта они находятся в непосредственной близости от школ, чтобы привлекать максимальное число желающих потренироваться на новых и ярких хоккейных коробках.

Кроме самой коробки размером 60 на 30 метров (европейский хоккейный формат), застеленной современным прорезиненным покрытием и оснащённой высокими бортами, комплекс каждой площадки включает в себя систему освещения, закрытую отапливаемую раздевалку со специальной комнатой с сушильным оборудованием. Более того, для каждой площадки приобретено от 50 до 60 полных комплектов хоккейной формы – от нательного костюма до шлема. Охрану объектов обеспечивает видеонаблюдение, выведенное на пульт круглосуточной охраны Арены «Металлург».

ПАО «ММК» пошёл ещё дальше, обеспечив детям не только инфраструктуру высочайшего качества, но и педагогический состав. Четыре тренера – по два на каждую площадку – обеспечат ежедневную работу площадок с 10 до 22 часов круглый год. Уже составляется расписание для так называемых физкультурных групп, собираемых по возрастам. По словам первого вице-президента ХК «Металлург» Алексея Жлобы, работа площадок будет доступна всем желающим – даже тем, кто не хочет регулярно заниматься в составе групп.

– Это точно не мини-школа «Металлург», задача которой – растить профессионалов и показывать высокие спортивные результаты, – отметил Алексей Валерьевич. – Здесь во главу угла Виктор Филиппович Рашников поставил именно развитие массового спорта, привлечение к занятиям как можно большего числа детей, которые благодаря этому пристрастятся к здоровому образу жизни. Конечно, если на этих площадках зажгутся хоккейные звёздочки, мы будем только рады «забрать» их в состав профессионалов. Но в целом мы хотим возобновить принцип развития спорта в Советском Союзе, где проводили турнир «Золотая шайба».

В церемонии запуска площадок приняли участие генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, глава Магнитогорска Сергей Бердников, первый вице-президент, директор ХК «Металлург» Алексей Жлоба и директор по развитию ХК «Металлург» Сергей Мозякин. В рамках открытия прошли финалы чемпионата дворовых команд по футболу, победители и участники соревнований получили призы из рук Егора Яковлева, Егора Коробкина и Сергея Мозякина.

ПАО «ММК»